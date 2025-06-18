Омск-Информ
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·Общество

Проблемы со связью коснулись Тюменской области.

Вчера, 17 июня, в телеграм-канале информационного центра правительства Тюменской области появилось сообщение об ограничении доступа к выходу в сеть.

– На территории Тюменской области с 12.06.2025 по настоящее время наблюдаются ограничения мобильного интернета по независящим от региональных органов власти и операторов связи причинам, – говорится в публикации.

Уточняется, что такие действия предприняты в целях безопасности граждан. Стационарный интернет и сети WI-FI в области работают в штатном режиме.  

Напомним, что такая же проблема распространилась на территории Омской области полторы недели назад. Губернатор Виталий Хоценко заявил, что перебои со связью вызваны вопросами безопасности. Ранее омичи сообщили, что нестабильная работа мобильного интернета в некоторых районах продолжается до сих пор.

Мария Филимонова
·Общество

Проблемы со связью коснулись Тюменской области.

Вчера, 17 июня, в телеграм-канале информационного центра правительства Тюменской области появилось сообщение об ограничении доступа к выходу в сеть.

– На территории Тюменской области с 12.06.2025 по настоящее время наблюдаются ограничения мобильного интернета по независящим от региональных органов власти и операторов связи причинам, – говорится в публикации.

Уточняется, что такие действия предприняты в целях безопасности граждан. Стационарный интернет и сети WI-FI в области работают в штатном режиме.  

Напомним, что такая же проблема распространилась на территории Омской области полторы недели назад. Губернатор Виталий Хоценко заявил, что перебои со связью вызваны вопросами безопасности. Ранее омичи сообщили, что нестабильная работа мобильного интернета в некоторых районах продолжается до сих пор.

Мария Филимонова