Ранее от лицензий отказались 9 клиник.
В Омской области резко снизилось число медицинских центров, предлагающих аборты. Сегодня губернатор Виталий Хоценко сообщил, что в регионе осталась лишь одна клиника, оказывающая услуги по прерыванию беременности.
Согласно закону склонение к аборту физических лиц наказывается штрафом на сумму от 3 до 5 тыс. рублей. Штраф для должностных лиц составляет от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей. Механизм привлечения к административной ответственности следующий: от беременной женщины поступает заявление на лиц, склоняющих ее к аборту; далее документ передается в суд, который и будет определять вину и накладывать наказание.
Как отмечали в прошлом году во время обсуждения законопроекта депутаты Заксобрания, врачи, работающие в государственных медицинских учреждениях, склоняют пациенток к абортам, а потом сами проводят их в частной клинике. Парламентарии назвали это «фабрикой по самоуничтожению».
Ранее сообщалось, что в апреле от лицензий на проведение абортов отказались 9 клиник.