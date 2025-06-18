Закон о запрете иномарок в такси может сильно ударить по всей отрасли.

В России готовится к введению законопроект, который может серьезно изменить рынок такси и каршеринга. Предполагается, что с 1 сентября 2025 года в этих сферах будет разрешено использовать только автомобили с определенным уровнем локализации – то есть сделанные в России или с существенной долей отечественных комплектующих. Регионам дадут право самостоятельно устанавливать критерии локализации, что позволяет учитывать особенности рынка в разных частях страны.

Важно отметить, что для уже используемых машин переходных мер нет – они сохраняют право на работу. Новые правила коснутся только автомобилей, вводимых в эксплуатацию после 1 сентября 2025 года.

Основная аргументация авторов законопроекта – развитие и поддержка отечественного автопрома, включая АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ и недавно возрожденные бренды типа «Москвича». Это позволит стимулировать производство и создавать рабочие места в России, а также снизить импортозависимость в сфере транспорта. В Минпромторге России подчеркивают, что закон поможет отечественным производителям лучше конкурировать, увеличит локализацию и позволит развивать технологическую базу страны.

Естественно, в АвтоВАЗе законопроект поддержали: там уверены, что он поможет загрузить производство и расширить присутствие на внутреннем рынке. При этом новый законопроект вызвал негативную реакцию среди таксистов и сервисов. Все дело в китайских автомобилях.

По данным аналитиков, их доля в российских таксопарках уже превышает 40 %. Среди наиболее популярных китайских марок в такси – Chery, Geely, Haval и BYD. Китайские автомобили пользуются спросом благодаря оптимальному соотношению цены и качества, что делает их привлекательными для водителей, особенно для самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Однако, несмотря на популярность, эти машины имеют свои недостатки. Таксисты отмечают, что китайские автомобили выходят из строя уже после 150 тыс. км пробега, в то время как для европейских и корейских марок 250–300 тысяч считались нормой. Кроме того, возникают сложности с гарантийным обслуживанием и запчастями.

Все это приводит к падению продаж китайских автомобильных брендов, некоторые даже рассматривают варианты ухода с российского рынка. При этом понятно, что закупленные таксопарками и водителями «китайцы» осенью никуда не денутся и еще приличное время будут перевозить пассажиров.

Что касается российских марок, то они пока не выдерживают конкуренцию. По мнению участников рынка, многие модели LADA и «Москвич» пока не справляются с нагрузками, с которыми ежедневно сталкиваются такси. Запчасти и сервисные услуги зачастую хуже организованы и менее доступны по сравнению с иностранными аналогами.

Если закон будет принят в нынешнем виде, рынок такси столкнется с дефицитом автомобилей, особенно в регионах, где отечественные модели почти не представлены. Это может привести к росту цен на услуги, снижению конкуренции и доступности перевозок.

Представители таксомоторной отрасли предупреждают, что такие меры приведут к росту тарифов и уменьшению числа водителей, так как обновление парка будет слишком дорогим. В крупных городах это может отразиться на стоимости и качестве услуг.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» и другие отраслевые союзы призывают законодателей пересмотреть сроки введения ограничений и предусмотреть меры поддержки бизнеса.

Агрегаторы же видят в законопроекте угрозу. Специалисты «Яндекс.Такси» отмечают, что искусственные ограничения могут привести к дефициту машин, росту тарифов и падению доступности услуг. Кроме того, введение новых правил усложнит административное сопровождение водителей, что критично для крупных цифровых платформ.

Представители бизнеса предлагают государственные программы субсидирования покупки отечественных машин для таксистов и каршеринга, а также развитие сервисной инфраструктуры.

Без постепенного перехода, программ поддержки и гарантий качества отечественных автомобилей новый закон может обернуться проблемами для водителей, пассажиров и всей транспортной отрасли. Сейчас настало время для открытого диалога между властью, автодилерами, таксистами и экспертами – чтобы вместе выработать сбалансированные решения, которые обеспечат развитие отрасли без ущерба для экономики и удобства граждан.

А пока что дилеры, особенно китайских марок, и таксисты предупреждают о возможном дефиците транспорта и росте цен.