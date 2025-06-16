Художники и болельщики украсили ограждения памятными моментами омского хоккея.

В Омске продолжаются работы по обновлению СКК им. Блинова. Пока внутри здания активно идет демонтаж конструкций, снаружи бетонный забор вокруг комплекса украсили граффити, посвященные истории омского хоккея. Фотографии с места событий появились в телеграм-канале «Омск_путеводитель».

На заборе вокруг спорткомплекса художники нарисовали здание СКК, логотип «Авангарда», хоккеистов и памятные сцены, включая эпизод с поддержкой Владимира Ткачева фанатами. Болельщики тоже добавили свои надписи. Рисунки еще не закончены, и скоро на заборе появятся новые.

Напомним, ремонт СКК стартовал в конце мая. По планам, после реконструкции здесь будут базироваться фарм-клуб «Авангарда» и женский волейбольный клуб «Омичка». Кроме того, генеральный директор «ястребов» Герман Чистяков сообщал, что завершить основные работы планируется до конца 2025 года.