Омск-Информ
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·Спорт

Максим Рыбин ждет от форварда больше, чем в период игры за СКА.

Бывший форвард «Авангарда» Максим Рыбин рассказал, какой игры ожидает от новичка «ястребов» Александра Волкова в предстоящем сезоне.  

– Лично для меня Александр Волков – темная лошадка. Посмотрим, как он оправдает 70-миллионный контракт, который ему дали в Омске. Я наблюдал за Александром в ту пору, когда он выступал за СКА, и он меня не впечатлил. Что ж, остается только дождаться начала сезона, чтобы посмотреть, что покажет Волков. Надо отметить, что Дмитрий Квартальнов ему очень сильно помог, – цитирует слова нападающего «РБ Спорт».  

Напомним, ранее стало известно, что Александр Волков подписал контракт с омичами на три года. По соглашению Волков будет получать 60 миллионов за сезон. Кроме того, форвард поделился, почему выбрал именно Омск, и выразил готовность к работе под руководством Ги Буше.

1028Алексей Новиков
·Спорт

Максим Рыбин ждет от форварда больше, чем в период игры за СКА.

Бывший форвард «Авангарда» Максим Рыбин рассказал, какой игры ожидает от новичка «ястребов» Александра Волкова в предстоящем сезоне.  

– Лично для меня Александр Волков – темная лошадка. Посмотрим, как он оправдает 70-миллионный контракт, который ему дали в Омске. Я наблюдал за Александром в ту пору, когда он выступал за СКА, и он меня не впечатлил. Что ж, остается только дождаться начала сезона, чтобы посмотреть, что покажет Волков. Надо отметить, что Дмитрий Квартальнов ему очень сильно помог, – цитирует слова нападающего «РБ Спорт».  

Напомним, ранее стало известно, что Александр Волков подписал контракт с омичами на три года. По соглашению Волков будет получать 60 миллионов за сезон. Кроме того, форвард поделился, почему выбрал именно Омск, и выразил готовность к работе под руководством Ги Буше.

1028Алексей Новиков