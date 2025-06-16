Форвард заявил о схожести подходов к игре. Переговоры прошли легко.

Нападающий Александр Волков, перешедший в омский «Авангард», раскрыл причины подписания трехлетнего контракта с командой. Хоккеист подчеркнул, что изначально рассматривал контракт на три года.

– Сам хотел долгосрочное соглашение, чтобы появилась стабильность. Когда на один-два года контракт – все по-другому, а тут можно забыть обо всем лишнем, полностью отдаваться интересам команды, – цитирует Волкова портал «Чемпионат».

Форвард отметил, что главной причиной перехода в омскую команду стали амбиции клуба.

– Очень легкие переговоры получились. У нас с Омском была взаимная заинтересованность, а самый главный фактор – амбиции клуба. По разговору с главным тренером, с руководством «Авангарда» мгновенно понял, что мы сходимся в целях, в видении хоккея, в построении команды. Поэтому решение было принять несложно, – добавил он.

Кроме того, нападающий высказался о своей будущей роли в команде.

– Настолько конкретно пока еще не успели обсудить. Тут все еще впереди. Был разговор о моих сильных сторонах, о моем видении хоккея, о видении команды. Мы пришли к тому, что с «Авангардом» подходим по стилю друг другу, о деталях обязательно поговорим позднее, – сказал форвард.

Последние два года Александр Волков играл в составе минского «Динамо». В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ он провел 67 матчей, отличившись 18 заброшенными шайбами и 30 результативными передачами. В матчах плей-офф хоккеист сыграл семь раз, набрав дополнительно пять очков.

Напомним, что форвард подписал контракт с омским клубом на летней вечеринке «Буэнослетос». По контракту Волков будет получать 60 миллионов за сезон.