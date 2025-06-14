Нападающий также восхищен омскими болельщиками.

Сегодня, 14 июня, «Авангард» подписал нового форварда Александра Волкова на клубной вечеринке «Буэнослетос». Нападающий рассказал о своих впечатлениях о городе и предстоящем сезоне.

- Не успел, конечно, многое посмотреть, но все, что увидел, в принципе, мне все нравится. Посетил каток, дворец, все посмотрел, все в основном на высшем уровне. Побывал в домашней раздевалке. Я знаю, что это самая красивая раздевалка в КХЛ и НХЛ, - заявил нападающий.

Кроме того, игрок был очень удивлен большим количеством болельщиков на его презентации.

- Необычно это, не каждый раз такое видишь. Но это вообще супер, что город так болеет, так встречает новичков, это дорогого стоит, - добавил Александр Волков.

Также нападающий рассказал, что пока не до конца знает требования главного тренера «ястребов» Ги Буше, однако его это не пугает.

- На 100% еще не углубился, но я думаю, что проблем не будет. Я работал с иностранными специалистами и в принципе знаю, что ждать, что они хотят видеть, так что я готов ко всему, - подытожил форвард.

Напомним, что последние два сезона игрок провел в составе минского «Динамо». В прошлом сезоне он провел 74 игры в которых смог забросить 21 шайбу и отдать 32 голевые передачи.