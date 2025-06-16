«Сбер» выступил партнером масштабного спортивного события.

С 11 по 15 июня в Кузбассе прошла первая летняя Спартакиада народов Сибири. Ее участниками стали более 500 спортсменов, тренеров и представителей команд из всех регионов Сибирского федерального округа.

Атлеты состязались в 10 видах спорта, в числе которых был волейбол, плавание, тяжелая атлетика, спортивная борьба и борьба на поясах – корэш. Соревнования прошли в многофункциональном спорткомплексе «Кузбасс-Арена». Официальным партнером мероприятия стал Сбербанк.

Открывал игры полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев.

– Банк поддерживает спорт на всех уровнях, – сказал председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев. – Мы регулярно организуем собственные соревнования и помогаем проводить спортивные события нашим клиентам и партнерам. Уверен, что Спартакиада народов Сибири станет доброй традицией и регулярно будет собирать сибиряков на празднике спорта.

Перед началом Спартакиады губернаторы сибирских регионов почтили память павших в годы Великой Отечественной войны воинов-сибиряков и посетили новые масштабные объекты, которые возводятся в городе. Гости столицы Кузбасса осмотрели Парк Победы имени Г. К. Жукова и стелу «Город трудовой доблести».

Они увидели строящиеся музейно-театральный комплекс и гостиницу «Театральная», Восьмой кассационный суд и будущий мемориальный комплекс Александра Невского. Также в числе объектов была зона комплексного развития территории заискитимской части Кемерова, Фондохранилище государственных музеев Кузбасса и Сибирский филиал РГИСИ.

В рамках деловой программы Спартакиады в Ледовом дворце «Кузбасс» прошла научно-практическая конференция «Задачи и перспективы развития физической культуры и спорта в современных условиях».

Кузбасс не случайно выбрали для проведения мероприятия. В Кемерове находятся крупные многофункциональные спортивные объекты, которые позволяют организовать масштабные мероприятия всероссийского и международного уровней. Среди них: Ледовый дворец «Кузбасс», многофункциональный спорткомплекс «Кузбасс-Арена» и теннисный центр.