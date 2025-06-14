Омск-Информ
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·Общество

Вода разлилась по полу первого этажа.
Омский автовокзал из-за ливня затопило. Видео текущей по полу первого этажа воды очевидцы опубликовали в соцсетях. Пассажиры ходят по воде, работники собирают воду с помощью тряпок и ведер.
– Ну ничего себе, вот это дождик прошел. Теперь нужно будет крышу укреплять, чтобы такого больше не происходило, отметила в комментариях одна из омичек.
Автор видео отмечает, что потопы на автовокзале случаются после каждого дождя.
·Общество

Вода разлилась по полу первого этажа.
Омский автовокзал из-за ливня затопило. Видео текущей по полу первого этажа воды очевидцы опубликовали в соцсетях. Пассажиры ходят по воде, работники собирают воду с помощью тряпок и ведер.
– Ну ничего себе, вот это дождик прошел. Теперь нужно будет крышу укреплять, чтобы такого больше не происходило, отметила в комментариях одна из омичек.
Автор видео отмечает, что потопы на автовокзале случаются после каждого дождя.