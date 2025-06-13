Омск-Информ
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·Спорт

Экс-президент «ястребов» анонсировал перестройку в команде. 

Бывший нападающий и экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал действия омского клуба на трансферном рынке в текущем межсезонье. 

- За лето «Авангард» обновится. Ги Буше выстроит под себя новую команду. Так бывает всегда, когда в клуб приходит новый тренерский штаб, - цитирует слова Сушинского LiveResult.ru.

Напомним, ранее стало известно, что «Авангард» подписал нападающего из системы «Питтсбурга». Пономарев отметил, что хотел бы сделать Омск счастливым уже в этом году, а кроме того, рассказал, почему не смог «заиграть» в НХЛ.  

Алексей Новиков
·Спорт

Экс-президент «ястребов» анонсировал перестройку в команде. 

Бывший нападающий и экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал действия омского клуба на трансферном рынке в текущем межсезонье. 

- За лето «Авангард» обновится. Ги Буше выстроит под себя новую команду. Так бывает всегда, когда в клуб приходит новый тренерский штаб, - цитирует слова Сушинского LiveResult.ru.

Напомним, ранее стало известно, что «Авангард» подписал нападающего из системы «Питтсбурга». Пономарев отметил, что хотел бы сделать Омск счастливым уже в этом году, а кроме того, рассказал, почему не смог «заиграть» в НХЛ.  

Алексей Новиков