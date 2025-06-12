Омск-Информ
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·Общество

Перевозки на маршруте № 514 не ведутся около года.

Департамент транспорта омской мэрии ищет перевозчика для обслуживания некогда популярного маршрута № 514 (Бархатовой – 3-й Разъезд). Он не работает с августа прошлого года, когда от осуществления перевозок отказались оба работавших на маршруте предпринимателя.

Заявки и пакет необходимых для участия в конкурсе документов мэрия ждет от перевозчиков до конца июня. Победителю торгов выдадут свидетельство на право перевозки пассажиров сроком на пять лет.

Добавим, что маршрут № 514 будет обслуживаться автобусами среднего класса.   

·Общество

Перевозки на маршруте № 514 не ведутся около года.

Департамент транспорта омской мэрии ищет перевозчика для обслуживания некогда популярного маршрута № 514 (Бархатовой – 3-й Разъезд). Он не работает с августа прошлого года, когда от осуществления перевозок отказались оба работавших на маршруте предпринимателя.

Заявки и пакет необходимых для участия в конкурсе документов мэрия ждет от перевозчиков до конца июня. Победителю торгов выдадут свидетельство на право перевозки пассажиров сроком на пять лет.

Добавим, что маршрут № 514 будет обслуживаться автобусами среднего класса.   