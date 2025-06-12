Подрядчик должен будет изготовить восемь композиций. Выставка посвящена памяти о Великой Отечественной войне.

Мэрия Омска объявила торги по поиску подрядчика, который изготовит ландшафтные композиции для традиционной выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2025». На эти цели из бюджета выделено 15 млн рублей, победителя торгов назовут 23 июня, сообщил мэр города Сергей Шелест.

– В этом году выставка пройдет под девизом «Во славу былого, во имя будущего…». Фирме, с которой будет заключен контракт, предстоит подготовить восемь инсталляций, состоящих из флористических фигур, конструкций и цветочного оформления. Все они будут размещены в Выставочном сквере, – пояснил градоначальник

Центральной композицией выставки станет «Вечный огонь» высотой более 6 метров. Его разместят на газоне между павильонами слева от центральной аллеи сквера. Клумбу в виде звезды, а также внешнюю часть спирально закрученных языков пламени оформят живыми цветами: красными розами и гвоздиками, красными, оранжевыми и желтыми мелкоцветковыми хризантемами, красными и желтыми гребенчатыми целозиями.

«Флора-2025» откроется 1 августа и продлится около недели.