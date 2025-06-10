Местные телефоны отделений больше не работают, а омичам приходится общаться с автоматизированной системой.

Жители Омска столкнулись с неожиданностью – городские телефоны всех отделений «Почты России» отключены. Теперь любые вопросы по работе местных почтовых отделений приходится решать через федерального оператора горячей линии, который перенаправляет звонки к автоматическому помощнику-роботу.

Такое изменение вызвало недовольство среди горожан. Общение с автоматизированной системой зачастую занимает больше времени и требует многократных попыток разобраться в интересующих вопросах.

Как стало известно «Омск-информу», такая схема работы введена с марта текущего года.

– С марта 2025 года мы не связываем клиентов с отделениями напрямую. Это нужно для того, чтобы не отвлекать операторов от обслуживания посетителей на месте. Для этого есть другие каналы. Ответы на вопросы, связанные с работой отделений почты и почтовыми услугами, клиенты могут получить теперь по телефону кол-центра по бесплатному номеру 8-800-1-000-000. Также клиенты могут использовать форму электронного обращения на сайте «Почты России» или в мобильном приложении, – сообщила редакции пресс-секретарь Почты России в Омской области Екатерина Баканова.