В музее Омского завода транспортного машиностроения впервые показали архивные приказы и материалы времён Великой Отечественной

Выставка открылась в музее Омского завода транспортного машиностроения, входящего в концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех. Экспозиция приурочена к 105-летию отечественного танкостроения и включает более 120 ранее не публиковавшихся архивных документов. Основу составили приказы директора завода за 1942–1943 годы, раскрывающие, как экстренно разворачивалось производство танков Т-34 в Омске.

Большая часть приказов подписана Константином Задорожным, руководившим заводом №174 с 1942 по 1945 год. Документы отражают, как на базе объединённых эвакуированных предприятий в кратчайшие сроки был создан полноценный производственный комплекс. В них говорится о строительстве и переоборудовании цехов, запуске новых станков, запуске мартеновской печи и первой плавке стали. Отдельное внимание уделено техническому развитию — модернизации оборудования, освоению технологий термообработки и зуборезного производства.

Завод начал выпускать Т-34 уже в июне 1942 года, спустя три месяца после начала строительства. За годы войны было выпущено около 7 тысяч боевых машин. На выставке представлен также редкий приказ о создании участка для монтажа огнемётов на танки ОТ-34. Для работы на нём были выделены лучшие специалисты. Со временем предприятие стало главным производителем огнемётных танков в СССР.

Ряд документов показывает суровую дисциплину военного времени. Даже краткое опоздание на работу могло обернуться взысканием, а самовольный уход с завода — рассматриваться как дезертирство. Нарушителей привлекали к суду. При этом поощрения также были регулярными: присваивались звания лучших рабочих по специальностям, выдавались благодарности и премии.

Несмотря на тяжелые условия, коллектив завода жил активной жизнью. Архивные материалы рассказывают о конкурсах среди общежитий, соцсоревнованиях, развитии рационализаторства и участии сотрудников в сельхозработах.

Часть выставки посвящена заводским газетам военных лет — «Ворошиловцу» и выпускам выездной редакции «Правды». Представлены также документы, переданные музею Михаилом Шевцовым — сыном Анатолия Лазаревича Шевцова, работавшего на заводе и прошедшего весь путь от технолога до главного металлурга.

— Посетители музея, особенно молодежь, с большим интересом рассматривают эти документы, — рассказала директор музея Светлана Цегельникова. — Многих удивляет, что они сохранились до наших дней. Такие выставки бесценны: они позволяют молодежи не просто услышать о прошлом завода от кого-то, а увидеть подлинные источники информации об истории отечественного танкостроения.

Выставка стала уникальной возможностью прикоснуться к страницам истории, хранящимся в заводских архивах. Документы показывают, как в тяжелейших условиях заводы работали на пределе, а люди — строили броню Победы.