Омск-Информ
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·Происшествия

За это ему назначили условный срок и штраф.
Черлакский районный суд Омской области признал местного жителя виновным в незаконном изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 1 ст. 223 УК РФ). Как сообщает прокуратура, посмотрев видео в интернете, мужчина сам сделал около 300 патронов и пошел с ними на охоту.
Вину он признал полностью. В наказание ему дали 2 года условно с испытательным сроком 1,5 года. Также омича оштрафовали на 9 тыс. рублей.
Незаконно изготовленные патроны изъяли.
Андрей Андреев
·Происшествия

За это ему назначили условный срок и штраф.
Черлакский районный суд Омской области признал местного жителя виновным в незаконном изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 1 ст. 223 УК РФ). Как сообщает прокуратура, посмотрев видео в интернете, мужчина сам сделал около 300 патронов и пошел с ними на охоту.
Вину он признал полностью. В наказание ему дали 2 года условно с испытательным сроком 1,5 года. Также омича оштрафовали на 9 тыс. рублей.
Незаконно изготовленные патроны изъяли.
Андрей Андреев