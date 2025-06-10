Единственный официальный дилер OMODA в регионе показал, как выглядят продажи с сервисом премиум-класса.

Премьера самого ожидаемого флагмана OMODA – кроссовера C7, состоялась в Омске 6 июня. Яркая и стильная презентация прошла на площадке официального дилера «Автоплюс Омск», который является единственным представителем брендов OMODA и JAECOO в нашем городе.

Гостей встречали на самом высоком уровне: кейтеринг, диджей-сет, розыгрыши подарков от партнеров и, конечно, возможность первыми пройти тест-драйв автомобиля, который уже назвали «одним из самых красивых на планете». В апреле 2025 года OMODA C7 завоевал награду VOICE в номинации «Дизайн года».

В число партнеров мероприятия вошли: Альфа-Лизинг, Альфа-Страхование, ELIXIR, MR.PARFUMER, Росгоcстрах, Gussi-кофе, Parfumer Atelier.

Сделан для Сибири

– Это флагман линейки OMODA по своим размерам и начинке. Его невозможно не заметить на дороге. Но этот кроссовер не только про внешность: в этом автомобиле грамотно учтены все потребности жителей России и конкретно Сибири, – отметил исполнительный директор «Автоплюс Омск» Виктор Гребенников.

OMODA C7 создан для того, чтобы дарить комфорт даже в суровых климатических условиях. Он имеет полный зимний пакет: подогрев всех сидений, лобового стекла, руля и форсунок стеклоомывателя, оцинкованный кузов и лонжероны, которым не страшны дорожные реагенты и коррозия. Особое внимание уделено снижению вибраций в салоне – за счет гидронаполненных сайлентблоков и опор двигателя.

От японской школы к китайским лидерам

Группа компаний «Автоплюс» – один из крупнейших автохолдингов Урало-Сибирского региона. В этом году холдинг празднует 30 лет, а омское подразделение – 15 лет на рынке. Большинство жителей нашего города знают компанию как «Тойота Центр Омск» и «Лексус-Омск», но сегодня «Автоплюс Омск» – это не только японская классика. С 2022 года холдинг является официальным дилером китайских брендов: OMODA, JAECOO, GEELY и KNEWSTAR.

– Много лет назад мы первыми в Омске начали представлять Toyota и Lexus, чей высокий сервис признан во всем мире. Мы не просто сохранили культуру обслуживания, которую 15 лет назад внедрили с Toyota. Эти стандарты мы перенесли и на новые направления. У нас осталась та же команда: механики, которые много лет работают с Lexus и Toyota, сегодня обслуживают и автомобили OMODA, – рассказал исполнительный директор «Автоплюс Омск».

OMODA C7 – не просто красивая новинка, а стратегическое расширение модельного ряда китайских брендов в «Автоплюс Омск». Модель органично дополнила существующую линейку: C7 стала самой крупной у OMODA и заняла центральное положение по габаритам среди других моделей, представленных в дилерском центре.

Кому подойдет C7?

Благодаря своему футуристичному дизайну OMODA C7 будет выгодно выделять своего владельца в потоке. Внутреннее пространство автомобиля тоже будто из будущего:

сиденья с выраженной боковой поддержкой и формой, вдохновленной геймерскими креслами,

авангардный дизайн руля, напоминающий современные геймпады,

цифровая панель приборов,

а также широкий набор смарт-технологий: мультимедийная система с сенсорным экраном, голосовое управление, беспроводная зарядка и многое другое.

Но и практичность не забыта: просторный салон и самый вместительный багажник среди всех моделей бренда, интеллектуальный полный привод, адаптивный круиз-контроль и система кругового обзора. Этот автомобиль подойдет как молодым и амбициозным людям, так и семейным парам, которые хотят с комфортом отправиться в любые поездки по России и даже за ее пределы.

У омичей есть возможность опробовать OMODA C7 в деле. Если хотите среди первых протестировать автомобиль будущего, приходите в «Автоплюс Омск» – к единственному официальному дилеру бренда в городе. Здесь вам предложат не просто машину на тест-драйв, а опыт владения на новом уровне.

Адрес салона OMODA «Автоплюс Омск»: бульвар Архитекторов, 24. Телефон +7 (3812) 409-904.

Сайт: omoda-autoplus.ru .

ВК: https://vk.com/omoda_jaecoo_autoplus