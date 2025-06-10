Кожу необходимо защищать даже в пасмурные дни.

Эксперт рассказала, как правильно защищаться от опасностей, которые таит в себе яркое солнце. Каринэ Варданян, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, аллерголог-иммунолог, дерматолог и руководитель отделения аллергологии Европейского медицинского центра (ЕМC), поделилась рекомендациями по защите кожи от ультрафиолетового излучения, позволяющими снизить риск развития меланомы.

Доктор подчеркнула, что наибольшую опасность представляют прямые солнечные лучи в промежутке с 10 утра до 16 часов дня. Людям, вынужденным находиться на открытом солнце в этот период, следует применять защитные меры, сочетая физический барьер (например, широкополую шляпу, солнцезащитные очки, легкую одежду с длинными рукавами) и использование солнцезащитных кремов широкого спектра SPF 30 и выше.

– Барьерный подход включает в себя обязательное правило – максимально закрывать кожу от солнца с помощью просторной одежды из плотной ткани. Важно также закрывать лицо, уши, шею с помощью шляпы, кепки или капюшона, – рассказала врач в беседе с «Лентой.ру»

Варданян обратила внимание на то, что даже в пасмурные дни кожу необходимо защищать, так как около 80 % ультрафиолета проникает сквозь облака, оставляя риск появления солнечных ожогов и злокачественных новообразований.

Также стоит обращать особое внимание на поверхность снега, песка и воды, которые отражают ультрафиолетовые лучи, усиливая их воздействие на кожу. В таких условиях требуется особая бдительность и дополнительное использование защитных средств.