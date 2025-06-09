Омичи смогут наблюдать розовую луну.

В среду, 11 июня, в небе можно будет увидеть редкое астрономическое явление – восход «клубничной» Луны. Необычное явление можно будет наблюдать и в Омской области.

Цвет Луны изменится из-за особенностей ее положения на небосводе: освещение солнечными лучами придаст спутнику Земли розоватый оттенок.

В этот день небесное тело окажется низко над горизонтом, поэтому будет казаться, что Луна больше обычного. Астрологи рекомендуют обратить внимание на это редкое природное явление.

Напомним, что недавно на омском небе заметили целый парад движущихся в одном направлении огней.