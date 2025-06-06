«Кометы» заметили не только в Омске.

Вчера вечером, 5 июня, в социальных сетях распространилось видео загадочных огней, движущихся в небе. Светящиеся объекты наблюдались не только над Омском, но и над территорией Казахстана.

Огни выглядят как медленно двигающиеся в горизонтальном направлении фейерверки или кометы. Пользователи высказывают гипотезы относительно происхождения необычного явления.

Минобороны Казахстана опровергло сообщения о нарушениях воздушного пространства страны. Казахские СМИ, ссылаясь на представителей ведомства, предполагают, что это могли быть падающие остатки космического аппарата, сгорающие в атмосфере, или пролет метеоритного потока.

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