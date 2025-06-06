«Парад» имеет искусственное происхождение.

Омский астроном согласился с версией искусственного происхождения странных огней, замеченных над городом вчера. Объекты видели не только в Омске, но и в Казахстане. Министерство обороны Казахстана сообщило, что воздушное пространство страны не нарушено, а огни в небе могут быть падающими остатками космического аппарата, сгорающими в атмосфере, или пролетом метеоритного потока.

Руководитель Омского планетария Владимир Крупко поддержал эту версию.

– Входящий в атмосферу спутник летит с огромной скоростью, от трения раскаляется и горит. По мере полета детали рассыпаются и сгорают, – сказал астроном в комментарии порталу Om1.ru.

В паблике «Астрофорум. Омск» предположили, что это могли быть китайские РН LongMarch 6A, запущенные на орбиту примерно в то время. На полярную орбиту было запущено 18 спутников Qianfan (китайский аналог системы Starlink). Людям на земле ничего не угрожает. Обломки сгорают и рассыпаются, не достигнув поверхности и являются экологически безопасными.