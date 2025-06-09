Плохое соединение может обеспечивать неправильное расположение роутера.

Специалисты обращают внимание пользователей на ряд факторов, снижающих стабильность и скорость интернета дома. Даже современные мощные устройства и правильное размещение роутера могут не гарантировать высокое качество соединения из-за наличия поблизости отражающих объектов.

Одним из главных препятствий оказывается обычное зеркало.

– Зеркала создают эффект многолучевого распространения, когда один и тот же сигнал отражается от поверхностей и приходит к устройству с задержкой. Это вызывает помехи и ухудшает скорость, – сообщает эксперт порталу «Правда.ру».

Помимо зеркал, негативное влияние оказывают металлические изделия – подставки, мебель с металлическими элементами, бытовая техника вроде микроволновых печей. Вода, содержащаяся в аквариумах, декоративных емкостях или предметах интерьера, также ослабляет распространение радиосигнала.

Электроника и устройства, работающие на тех же частотах, что и роутер (например, беспроводные колонки, гарнитуры, камеры видеонаблюдения), могут создавать значительные помехи и ухудшать производительность сети.

Чтобы устранить возможные препятствия и стабилизировать работу домашней сети Wi-Fi, эксперты советуют следующее:

Убедиться, что вокруг роутера отсутствуют зеркала, металлические поверхности, крупные электроустановки и жидкости.

Разместить устройство на открытом пространстве, подальше от стен и крупных предметов мебели.

Использовать высокие места установки оборудования, позволяющие равномерно распределять сигнал по всему помещению.

По словам экспертов эти рекомендации позволят значительно улучшить качество домашнего интернета и избавиться от периодического падения скорости передачи данных.