Запрет был введен в середине апреля.

В 22 из 32 районов Омской области завершил свое действие особый противопожарный режим, который среди прочего вводил запрет на посещение лесов. Ограничения действовали с середины апреля и были вызваны опасностью возникновения лесных пожаров.

Помимо Омска, действие особого режима завершилось на территории Азовского, Горьковского, Исилькульского, Калачинского, Кормиловского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, Называевского, Нижнеомского, Нововаршавского, Одесского, Оконешниковского, Омского, Павлоградского, Полтавского, Русско-Полянского, Саргатского, Таврического, Черлакского и Шербакульского районов. В остальных десяти районах запрет снимут через неделю.

Добавим, что ограничительные меры вкупе с дождливой погодой позволили минимизировать количество лесных пожаров в регионе.