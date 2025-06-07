Голкипер, недавно подписавший контракт с «Омскими Крыльями», уверенно занял место в списке звезд ВХЛ.

Вчера, 6 июня, в Сочи состоялось закрытие сезона ВХЛ-2024/2025. На торжественной церемонии лига назвала имена лучших игроков сезона. Звания лучшего вратаря удостоился Евгений Ярославлев, недавно пополнивший ряды фарм-клуба омского «Авангарда».

Напомним, что голкипер перешел в состав «Омских Крыльев» из питерского «Динамо». Омский клуб заключил односторонний контракт с игроком сроком на два года.

В сезоне-2024/2025 Ярославлев сыграл два матча за основную команду «Динамо» в КХЛ, а большую часть сезона провел в составе его фарм-клуба из Санкт-Петербурга. Коэффициент надежности вратаря составил 1,96, а процент отраженных бросков – 93,7 %.

Напомним, что ранее омский «Авангард» подписал двухлетний контракт с защитником Джесси Блэкером. Как сообщил инсайдер, за весь срок договора общий доход игрока составит 80 миллионов рублей.