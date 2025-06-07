Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Ранее 32-летний игрок выступал за «Автомобилист».

ХК «Авангард» заключил двухлетний контракт с защитником Джесси Блэкером. Как сообщает «Allhockey», за весь срок договора общий доход игрока составит 80 миллионов рублей.

В прошлом сезоне 32-летний защитник выступал за «Автомобилист». Он провел 53 матча, забросил 3 гола и отдал 15 голевых передач при показателе полезности «+12». Всего в КХЛ Блэкер провел 441 матч, забросил 28 шайб и отдал 106 голевых передач.

Напомним, ранее стало известно о том, что челябинский «Трактор» проявляет интерес к нападающему «Авангарда» Владимиру Ткачеву и ведет с омским клубом переговоры об обмене.

·Спорт

Ранее 32-летний игрок выступал за «Автомобилист».

ХК «Авангард» заключил двухлетний контракт с защитником Джесси Блэкером. Как сообщает «Allhockey», за весь срок договора общий доход игрока составит 80 миллионов рублей.

В прошлом сезоне 32-летний защитник выступал за «Автомобилист». Он провел 53 матча, забросил 3 гола и отдал 15 голевых передач при показателе полезности «+12». Всего в КХЛ Блэкер провел 441 матч, забросил 28 шайб и отдал 106 голевых передач.

Напомним, ранее стало известно о том, что челябинский «Трактор» проявляет интерес к нападающему «Авангарда» Владимиру Ткачеву и ведет с омским клубом переговоры об обмене.