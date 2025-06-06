Депутат Госдумы встретился со студентами и рассказал, сколько получает в месяц.

Сегодня, 6 июня, в Омске работает председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Он побывал в Законодательном собрании Омской области и встретился со спикером регионального парламента Александром Артемовым.

Главной темой обсуждения был Федеральный закон от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Вступающий в силу в июне этого года новый закон сменит ФЗ-131, по которому муниципалитеты жили последние лет 20.

Еще одна из точек его визита – госуниверситет, где он встретился со студентами и преподавателями. Один из вопросов касался зарплаты депутата Госдумы, Диденко честно ответил на вопрос студентки, изучающей государственное и муниципальное управление. Депутат назвал сумму в 480 тыс. рублей.

– Зарплата неплохая, может быть, даже слишком хорошая, – сказал Алексей Диденко. – У вас есть возможность ее получать без проблем. Набираете 70 тысяч подписей избирателей, регистрируетесь и избираетесь. Главное, быть активным и верить в себя.

Добавим, что с 2023 года данные о доходах и имуществе депутатов не публикуются на сайте Государственной думы. На других ресурсах декларации размещаются обобщенно – без указания личных данных.