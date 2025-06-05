Специалисты компании напоминают о важных моментах, которые следует учитывать при подготовке к строительству жилья такого формата.

По информации аналитиков Сбера, с января по май 2025 года жителям Сибири было выдано более 1,7 млрд рублей на строительство индивидуального жилья. После завершения программы «Господдержка 2020» в июле 2024 года и временного снижения активности на ипотечном рынке, в текущем году наблюдается уверенное восстановление интереса к ИЖС.

Индивидуальное жилищное строительство требует внимательной подготовки. Важно, чтобы участок, выбранный под застройку, соответствовал правилам землепользования и имел разрешенное назначение для строительства жилья. Также следует тщательно подойти к заключению договора подряда: в нем необходимо зафиксировать проект дома, архитектурные решения, этапы и сроки выполнения работ.

Специалисты рекомендуют оплачивать работы поэтапно – после завершения каждого этапа. Это снижает риски и позволяет контролировать ход строительства. Не менее важно провести юридическую экспертизу договора не только силами подрядчика, но и с привлечением независимого юриста.

– При подготовке к строительству дома возникает много вопросов, требующих специальных компетенций, – отметил Дмитрий Жоров, заместитель председателя Сибирского банка Сбера. – Для исключения рисков, связанных с особенностями законодательства, необходима помощь профессионала, найти которого не составит труда с помощью сервиса СберПраво. На платформе работают штатные юристы и адвокаты-партнеры. Все они прошли строгий отбор: у них есть профильное образование, подтвержденный стаж работы и опыт.

После завершения строительства можно оформить дом в собственность в упрощенном порядке – по так называемой дачной амнистии. Для этого потребуется минимальный пакет документов, включая подтверждение права собственности на землю и технический план объекта, подготовленный кадастровым инженером.