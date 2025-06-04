Искусственный интеллект перестал быть отдаленной перспективой и технологической экзотикой, а уже сейчас стал рабочим инструментом.
В Омске прошла конференция «Искусственный интеллект: инструменты, тренды и кастомизация под бизнес», организованная Сбербанком. Специалисты из различных отраслей бизнеса, включая самих предпринимателей обсудили, как AI упрощает работу компаний и какие решения доступны уже сегодня.
Эксперты рассказали о ключевых направлениях:
- Автоматизация рутинных задач – как AI освобождает время сотрудников для более важных процессов.
- Готовые отраслевые решения – например, сервисы для прогнозирования спроса, динамического ценообразования или оптимизации логистики.
- Безопасное внедрение технологий – как избежать ошибок и максимально эффективно интегрировать AI в бизнес-процессы.
Особый интерес вызвала лекция директора направления AI СберУниверситета Андрея Комиссарова. Он объяснил, как компании переходят к полноценному использованию искусственного интеллекта в ежедневной работе.
Сбербанк уже предлагает бизнесу ряд AI-решений, включая прогнозирование спроса, анализ коммуникаций с клиентами, распознавание документов –извлекает данные даже из нечетких сканов. AI-ассистенты автоматизируют обработку запросов и улучшают сервис.
– Для малого бизнеса технологии искусственного интеллекта – это реальные инструменты, которые уже сейчас помогают сокращать издержки и повышать эффективность. Наша задача – сделать так, чтобы предприниматели могли легко внедрять эти решения, не тратя время на сложные технические вопросы, – отметила управляющая омским отделением Сбера Наталья Корнева.
Конференция показала, что искусственный интеллект перестал быть отдаленной перспективой и технологической экзотикой, а уже сейчас стал рабочим инструментом – понятным, доступным и применимым даже в небольших компаниях.
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