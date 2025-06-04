Искусственный интеллект перестал быть отдаленной перспективой и технологической экзотикой, а уже сейчас стал рабочим инструментом.

В Омске прошла конференция «Искусственный интеллект: инструменты, тренды и кастомизация под бизнес», организованная Сбербанком. Специалисты из различных отраслей бизнеса, включая самих предпринимателей обсудили, как AI упрощает работу компаний и какие решения доступны уже сегодня.

Эксперты рассказали о ключевых направлениях:

Автоматизация рутинных задач – как AI освобождает время сотрудников для более важных процессов.

Готовые отраслевые решения – например, сервисы для прогнозирования спроса, динамического ценообразования или оптимизации логистики.

Безопасное внедрение технологий – как избежать ошибок и максимально эффективно интегрировать AI в бизнес-процессы.

Особый интерес вызвала лекция директора направления AI СберУниверситета Андрея Комиссарова. Он объяснил, как компании переходят к полноценному использованию искусственного интеллекта в ежедневной работе.

Сбербанк уже предлагает бизнесу ряд AI-решений, включая прогнозирование спроса, анализ коммуникаций с клиентами, распознавание документов –извлекает данные даже из нечетких сканов. AI-ассистенты автоматизируют обработку запросов и улучшают сервис.

– Для малого бизнеса технологии искусственного интеллекта – это реальные инструменты, которые уже сейчас помогают сокращать издержки и повышать эффективность. Наша задача – сделать так, чтобы предприниматели могли легко внедрять эти решения, не тратя время на сложные технические вопросы, – отметила управляющая омским отделением Сбера Наталья Корнева.

Конференция показала, что искусственный интеллект перестал быть отдаленной перспективой и технологической экзотикой, а уже сейчас стал рабочим инструментом – понятным, доступным и применимым даже в небольших компаниях.