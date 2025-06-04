Аналитики «МегаФона» исследовали крупнейшие сайты и приложения, которые помогают школьникам готовиться к экзаменам.

Активная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ у школьников в 2025 году сдвинулась на март. При этом все больше учеников готовятся онлайн – число пользователей сервисов и приложений для подготовки к обязательным экзаменам с января по первые две недели мая выросло на 39 % относительно прошлого года, выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Аналитики исследовали крупнейшие сайты и приложения, которые помогают школьникам готовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Речь о сервисах с демоверсиями заданий, пробными вариантами по разным предметам и профильных онлайн-школах для подготовки к обязательным экзаменам.

Аудитория таких сервисов и сайтов растет: с начала 2025 года на них заходили на 39 % пользователей больше, чем в прошлом году. И за это же время они потратили на 63 % больше трафика.

В Омской области среди тех, кто готовится к экзаменам онлайн, оказалось больше девушек – они составили 58 % аудитории таких сайтов. При этом их число с прошлого года на площадках по онлайн-подготовке к ЕГЭ выросло на 20 %, юношей на таких занятиях стало больше на 30 %.

Как показал анализ активности на сайтах для подготовки к экзаменам с 2023-го по 2025 год, летом школьники практически не вспоминают об экзаменах – в июле и августе традиционно наблюдается резкое снижение числа пользователей образовательных сайтов. Пик активной подготовки приходится на сентябрь, когда ученики возвращаются с каникул, однако показатель идет на спад в осенние и зимние месяцы. В 2024 году школьники начали уделять время подготовке к экзаменам в феврале, а в 2025-м старт активности сдвинулся уже на март. При этом начало сезона подготовки к экзаменам не зависит от пола: и девушки, и юноши задумываются об учебе в одно и то же время.

Аналитики «МегаФона» отметили, что школьники в Сибири с начала этого года на онлайн-подготовку к экзаменам увеличили трафик на 13 %. Самыми активными оказались красноярцы и новосибирцы. На третьем месте девушки и юноши Алтайского края. Замыкают пятерку лидеров Кемеровская и Иркутская области. Всплеск был зафиксирован в апреле, в период пробных экзаменов. Пик занятий почти во всех регионах наблюдался в мае. Особенно в последний месяц весны преуспели в подготовке к итоговой аттестации учащиеся Новосибирска.

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