Никто из студентов не пострадал.
Вчера ночью в общежитии Омского государственного университета загорелась проводка. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы, которые также опубликовали видео.
И.о. ректора ОмГУ Иван Кротт подтвердил, что ночью в здании загорелся потолочный светильник. Это произошло из-за перепадов напряжения, вызванных аварией в городской электросети.
– К счастью, благодаря оперативным действиям сотрудников университета и экстренных служб, инцидент был быстро локализован и никто не пострадал, – отметил Кротт.
Проводку уже восстанавливают. Вуз также проведет внутреннюю проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и предотвратить подобные ситуации в будущем.
Отметим, что вчера во всем городе произошли кратковременные отключения электричества. Из-за этого прекратилось водоснабжение, а также произошли вспышки на ТЭЦ-5. Между тем это не единственное происшествие в омских общежитиях за неделю. В здании другого учебного заведения студентки неудачно пожарили картошку.