Никто из студентов не пострадал.

Вчера ночью в общежитии Омского государственного университета загорелась проводка. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы, которые также опубликовали видео.

И.о. ректора ОмГУ Иван Кротт подтвердил, что ночью в здании загорелся потолочный светильник. Это произошло из-за перепадов напряжения, вызванных аварией в городской электросети.

– К счастью, благодаря оперативным действиям сотрудников университета и экстренных служб, инцидент был быстро локализован и никто не пострадал, – отметил Кротт.

Проводку уже восстанавливают. Вуз также проведет внутреннюю проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и предотвратить подобные ситуации в будущем.