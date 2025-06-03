Омск-Информ
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·Происшествия

Во время готовки в здании сработала пожарная тревога.
Вчера в общежитии на 21-й Амурской в Омске сработала пожарная сигнализация. На место выехали огнеборцы, однако, как сообщают студенты, возгорания не обнаружили.
– Мы хотели пожарить картошку, не знали, что сигнализация сработает. Приехали пожарные, зашли в комнату, думали что-то горит, – рассказали студентки в соцсетях.
Отметим, что на улице 21-й Амурской располагается общежитие технологического колледжа.
Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе МЧС, это произошло около 22:00 часов. Спасатели зафиксировали ложное срабатывание сигнализации.
Андрей Андреев
·Происшествия

Во время готовки в здании сработала пожарная тревога.
Вчера в общежитии на 21-й Амурской в Омске сработала пожарная сигнализация. На место выехали огнеборцы, однако, как сообщают студенты, возгорания не обнаружили.
– Мы хотели пожарить картошку, не знали, что сигнализация сработает. Приехали пожарные, зашли в комнату, думали что-то горит, – рассказали студентки в соцсетях.
Отметим, что на улице 21-й Амурской располагается общежитие технологического колледжа.
Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе МЧС, это произошло около 22:00 часов. Спасатели зафиксировали ложное срабатывание сигнализации.
Андрей Андреев