Проблемы с водоснабжением произошли из-за отключения электричества.

Вчера вечером, 3 июня, вслед за отключением электричества последовали и проблемы с водоснабжением. Как сообщили в пресс-службе Омского водоканала, из-за проблем на ТЭЦ-5 произошла остановка насосных агрегатов на крупных насосных станциях. Сотрудники водоснабжающей организации сразу взялись за устранение неполадок, и с 22:10 до 23:29 все станции вернулись к работе. На данный момент все работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что близлежащие от ТЭЦ-5 районы накрыло пеплом, от которого почернели даже грибы.

Напомним, что вчера, 3 июня, поздно вечером, над ТЭЦ-5 зафиксировали яркую вспышку, после чего в нескольких округах Омска произошло отключение электричества на короткое время. Также наблюдались проблемы с горячей и холодной водой.

Губернатор, министр энергетики и управляющая компания прокомментировали ситуацию. Причиной неожиданного блэкаута в Омске стал скачок напряжения, от которого вышел из строя разрядник 110 кВ.