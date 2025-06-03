Но не все действия доверяют автоматическому сбору информации.

Начальник Обь-Иртышского гидрометцентра Наталия Криворучко рассказала «Вестям», как специальные программы принимают и обрабатывают данные с наземных метеостанций, а затем создают на их основе прогнозы на несколько дней вперед, а также что не доверяют автоматическому сбору информации, а делают это вручную.

– У нас на метеостанциях установлены автоматические комплексы фиксации данных, идет автоматический сбор информации – это большой объем данных, – говорит начальник Обь-Иртышского гидрометцентра Наталия Криворучко. – Он по специальным каналам обрабатывается и шифруется. Раньше эту информацию шифровал человек вручную, используя специальные международные коды. Единственное, человек, находящийся на метеостанции, вносит те данные, на которые у нас нет автоматических датчиков – это форма облачности, количество облачности, состояние поверхности почвы и снега, атмосферные явления: что идет – дождь или снег.

Искусственный интеллект, похоже, пока используют для улучшения прогнозов, составленных с помощью традиционных методов.