В Омске 90 % оформленных ипотечных кредитов пришлось на госпрограммы.

По данным банка, с начала года жители Омска в ВТБ оформили ипотечных кредитов в объеме 1,7 млрд рублей. Средний размер кредита составил 4,8 млн рублей против 4 млн годом ранее. Господдержка остается драйвером рынка: в мае ее доля в объеме выдач превысила 90 %.

По итогам пяти месяцев российские банки выдали ипотечные кредиты более чем на 1,1 трлн рублей. Это на 44 % меньше, чем за 5 месяцев прошлого года.

В мае общерыночные выдачи составили около 264 млрд рублей. Это на 7 % меньше, чем в апреле, и почти в два раза ниже уровня мая 2024 года.

Основная причина сокращения продаж в мае – сезонный фактор: большое количество праздничных дней снизило деловую активность россиян. На динамику год к году продолжают влиять высокая ключевая ставка, жесткая риск-политика ЦБ РФ, изменение господдержки.

ВТБ в мае отменил комиссии по госпрограммам для застройщиков и нарастил выдачу ипотеки на 39 % в количественном выражении, оформив 6,8 тысячи сделок на 38,1 млрд рублей. Средний «чек» составил 5,2 млн рублей.

Ранее ВТБ предложил комплекс мер, которые помогут поддержать объемы выдач по господдержке и сохранить комфортные условия для заемщиков. Это увеличение субсидий банкам с переходом на авансовые выплаты, отмена макропруденциальных надбавок для новых выдач, а также роспуск ранее накопленного макропруденциального буфера по ипотечным кредитам с господдержкой. В банке рассчитывают, что эти предложения учтут при окончательном решении ЦБ РФ и правительства.

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