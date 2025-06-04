Дети работников «Кордианта» узнали, почему раньше в пожарную охрану кандидатов отбирали по усам.

Перед Днем защиты детей Центр противопожарной пропаганды и общественных связей ГУ МЧС России по Омской области принял юных гостей – детей сотрудников омских производственных площадок холдинга «Кордиант». Экскурсия была направлена на знакомство подрастающего поколения с историей пожарной охраны города и основами безопасности в чрезвычайных ситуациях.

В ходе экскурсии дети узнали много интересного, начиная с исторических аспектов – выяснили, почему в прошлом при трудоустройстве в пожарную охрану кандидатов отбирали по усам. Они также познакомились с изменениями в методах пожаротушения, произошедшими за последние три сотни лет, и узнали о современных возможностях и оборудовании, доступных сотрудникам МЧС для работы в экстренных ситуациях.

Специальные стенды позволили детально воспроизвести один из крупнейших пожаров начала XIX века, который уничтожил почти всю деревянную часть Омска, а на учебных макетах были смоделированы различные сценарии, такие как пожары, взрывы и короткие замыкания в многоквартирных домах, с практическими рекомендациями по спасению в этих ситуациях.

Экскурсия оказалась насыщенной и познавательной, а наглядные экспонаты вызвали у детей живой интерес.

Семьям сотрудников на шинных предприятиях «Кордиант» уделяется особое внимание. Холдинг заботится о благополучии своих работников, выплачивая материальную помощь при рождении ребенка, компенсируя расходы на детские сады, путевки в летние лагеря, а также организовывая семейные праздники.

Каждый год все дети сотрудников получают новогодние подарки, а первоклассники – эргономичные рюкзаки с канцелярскими принадлежностями. Таким образом, предприятие не только поддерживает своих работников, но и активно участвует в воспитании и образовании их детей.

Фото: АО «Кордиант»