К установленной памятной дате представители власти, бизнеса и общественности смогут приурочить меры дополнительной поддержки ветеранов СВО и членов их семей.

С предложением органам исполнительной и законодательной власти Омска и Омской области выступить с инициативой установления на региональном уровне новой памятной даты – Дня участника СВО – обратился руководитель Сибирского института бизнеса и информационных технологий (СИБИТ ) Максим Родионов. Он напомнил, что, по разным данным, нашу страну в рамках спецоперации защищает более 10 тыс. омичей, и многие отдали жизнь, выполняя свой воинский долг.

– Считаю, что ветераны из Омской области достойны получить отдельный день для чествования их подвига. Более того, у каждого рода войск или ветеранов боевых действий имеется место встреч или свой памятник, – написал ректор СИБИТа в своем телеграм-канале. – Наш регион может стать одним из первых, в котором подобный монумент может быть создан. Увековечить подвиг в камне – самое малое, что мы можем сделать для наших героев.

Как пояснил Максим Родионов, идея обратиться к властям родилась у него после разговора с ветеранами СВО, обучающимися в АНОО «СИБИТ». В настоящий момент в вузе обучается более 40 участников специальной военной операции. В прошлом году СИБИТ совместно с фондом «Дар» начал реализовывать программу ресоциализации. Цель программы – помощь вернувшимся участникам СВО в адаптации к мирной жизни через получение образования с применением дистанционных технологий. За счет средств благотворителей в Сибирском институте бизнеса и информационных технологий сейчас обучается шесть ветеранов, еще двое учатся в Сибирской региональной школе бизнеса. Кроме этого, для участников СВО в вузе действует специальная скидка.

Выступив с предложениями о возможности введения памятной даты Максим Родионов сослался на опыт других регионов, в частности Мордовии. Там проект «День участника СВО» с 2023 года реализуется при поддержке республиканских властей, федерального Агентства стратегических инициатив и Государственного фонда «Защитники Отечества». В рамках проекта ветеранам и членам их семей предоставляется возможность получить помощь по различным вопросам. Семьям героев помогают медики, представители соцзащиты, Фонда пенсионного и социального страхования, юристы и психологи.