По прогнозу, ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер.

ГУ МЧС по Омской области объявило штормовое предупреждение на 3–5 июня. В этот период метеорологи прогнозируют кратковременные дожди, а в некоторых районах возможны грозы, град и сильные порывы ветра.

– В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Омской области рекомендует не стоять во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Избегайте шатких конструкций и не паркуйте под ними автомобили. Не оставляйте детей без присмотра. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подъездах зданий, – предупредили в ведомстве.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщают, что с 3 по 6 июня регион окажется под воздействием атлантического циклона с фронтальной зоной. Ожидается нестабильная погода с кратковременными дождями, местами сильными, сопровождаемыми грозами, градом и порывистым ветром до 15–20 м/с, иногда до 23 м/с.