В забегах приняло участие более 3000 человек

В Омске 31 мая прошел семейный спортивный праздник «Зеленый марафон». Этот благотворительный проект, организованный Сбером, проходит уже в двенадцатый раз. Основная задача забега – объединить здоровый образ жизни и любовь к спорту с благотворительностью.

К дню забега в Омске наконец началось настоящее лето, с хорошей погодой и теплым солнцем – отличная погода для спортивного мероприятия на свежем воздухе. Разумеется, не только профессиональные спортсмены принимали участие в марафоне. Помимо «классики» на 4,2 км, детском забеге на 420 метров и забеге на беговелах.

Впрочем, в сквер Дзержинского, где проходил этот праздник, могли прийти не только те, кто собирался участвовать в самом марафоне. Организаторы и их партнеры создали в парке ряд локаций, где омичи могли поучаствовать и в других активностях. Но это все касалось самой важной темы этого марафона: здоровья.

И многие из стендов в том числе стремились информировать людей. К примеру, омичи могли проверить свою память, сначала запоминая изображения на стенде, а затем воспроизводя эти изображения на бланках – а также прочитать о том, что следует делать, чтобы избежать угрозы деменции с возрастом. Кроме того, прямо на площадке можно было записаться и стать донором костного мозга и помогать людям, которые нуждаются в помощи.

– Ежегодно Сбербанк проводит Зелёный марафон в 60 городах России и белорусском Гомеле, – отметила Наталья Корнева, управляющий Омским отделением Сбера. – И в этот прекрасный день мы бежим не только ради достижения спортивных результатов. Наш забег – это настоящий семейный праздник. С 2012 года, вдохновленные Олимпийскими играми, мы выбрали бег как самый доступный вид спорта и объединили его с благотворительностью. Все собранные средства отправятся на помощь детям, которым нужны помощь и поддержка, в том числе детям на новых и приграничных территориях.

Естественно, когда время подходило к старту, то ведущие мероприятия предложили омичам провести зарядку и разминку под музыку – как и полагается перед серьезной физической активностью. Учитывая, что сквер Дзержинского был заполнен почти под завязку, мероприятие действительно вышло спортивным и массовым.