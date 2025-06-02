Под отключение попадают жилые и коммерческие здания.

6 июня в Центральном районе Омска временно отключат подачу воды. Это касается как жилых, так и административных зданий исторического центра, включая территории «Омской крепости», рассказали в пресс-службе «Росводоканал Омск». Временное прекращение водоснабжения затронет бассейн «Иртыш», гимназию № 19 и культурно-исторические учреждения крепости. Также будут отключены пожарные гидранты.

Ремонтные работы на водопроводе, расположенные по адресу: улица Красина, 2, пройдут с 11:00 до полуночи. Воды не будет по адресам:

ул. Красина, 4, 4/1, 6;

ул. Таубе, 15;

ул. И. Алексеева, 4а;

ул. Партизанская, 5а, лит. С, 5а, лит. Е;

отключение пожарных гидрантов № 434 на ул. И. Алексеева, 4, № 396 на ул. Красина, 4, № 439 на ул. Таубе, 15.

Ранее сообщалось, что в Омске стартовал сезон отключения горячей воды. Перекрывать воду будут поочередно в разных частях города.