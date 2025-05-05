Первыми все «прелести» жизни без этого блага цивилизации ощутят жители Левобережья и городка Нефтяников.

Через две недели, 20 мая, в Омске стартует сезон отключения горячей воды. Первыми отключат потребителей, получающих горячую воду от Кировской районной котельной и ТЭЦ-4.

Жителям Левобережья ресурс будет недоступен с 20 по 26 мая. Речь идет об улицах Дианова, Лесной проезд, Волгоградская, Путилова, Лисицкого, Комкова, Звездная, Лукашевича, Ватутина, 2-я, 3-я, 4-я Любинские, Перелета, Фугенфирова, а также проспекте Комарова и бульвара Кузьмина. В городке Нефтяников горячей воды не будет до 29 мая. Ресурс отключат на улицах Комбинатская, Забайкальская, Попова, Пригородная, а также на проспекте Мира.

Отключение горячей воды будет вестись поочередно для разных частей города и завершится в конце августа.