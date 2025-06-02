Иван Кротт прокомментировал уход нескольких сотрудников и планы по дальнейшему усилению руководства вуза.
И.о. ректора Иван Кротт рассказал о дальнейших планах обновления ректората ОмГУ подчеркнув, что никаких революционных изменений в университете не произошло, однако некоторые сотрудники решили покинуть коллектив самостоятельно.
– Никакой революции в ректорате нет! Что касается кадровой политики, то всем коллегам я предложил совместно поработать какой-то определенный период времени, несколько человек приняли решение пойти своим путем. И теперь новые люди к нам приходят. К примеру, Алексея Останина мы приняли проректором по административно-правовой работе. Этот блок очень важный, через него идет взаимодействие с профсоюзами, формирование необходимой локально-нормативной базы, – рассказал Иван Кротт в интервью с «ОмскРегионом».
Кроме того, руководство планирует дальнейшее обновление управленческой структуры вуза.
– В ближайшее время планируем и другие назначения, они будут связаны с воспитательной работой и со стратегическими направлениями развития университета. Либо это будет проректор по развитию, либо проректор по науке, сейчас как раз определяемся. Это плановая, даже рутинная, работа. Но мы понимаем, что все принимаемые решения в вузе должны быть взвешенными и идти на благо университета. Поэтому все важные вопросы, касающиеся жизни вуза, обсуждаются на встречах с ученым советом, – сказал Кротт.
Также планируется привлечение новых преподавательских кадров, поскольку кадры формируются исходя из стратегических целей, поставленных руководством региона и учредителями учреждения. По мнению руководства, данные перемены направлены исключительно на повышение эффективности управления вузом и улучшение условий труда преподавателей, а также на обеспечение качественного образования студентов.
Напомним, что исполняющий обязанности ректора Иван Кротт обещал вывести ОмГУ на более высокий уровень. Ранее сообщалось, что из университета ушли проректоры по развитию и молодежной политике, а у нового руководителя вуза теперь четверо заместителей.