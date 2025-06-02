Массовый выход перезимовавших насекомых совпадает с началом кладки яиц первыми появившимися на поверхности почвы жуками.

Специалисты Россельхозцентра отдела по защите растений предупредили жителей Омской области о массовом выходе взрослых особей колорадского жука с мест зимовки.

– Весной, при прогревании почвы до 14-15 ⁰ С жуки выходят на поверхность и приступают к дополнительному питанию. При отсутствии всходов картофеля могут собираться на кучах картофеля и питаться его проростками или клубнями. В поисках пищи перелетают на значительные расстояния. Часто собираются в больших количествах на самосевах картофеля и на приусадебных участках. Питание может проходить на дикорастущих растениях: паслене, белене, дурмане и прочих пасленовых, – рассказали в ведомстве.

Специалисты отметили, что оптимальные условия для размножения вредителей наступают при температуре воздуха +20...+25 ⁰ С . Период созревания яиц длится от шести до восемнадцати дней, после чего появляются личинки, способные нанести значительный ущерб посевам картофеля.

– Прогнозируется, что максимальный вред будет отмечаться на посадках с необработанным инсектицидным протравителем семенным материалом, – добавили специалисты.

Чтобы минимизировать риск повреждения урожая, в ведомстве порекомендовали регулярно наблюдать за состоянием картофельных полей и проводить обработку инсектицидами сразу же после появления первых признаков заражения, следуя инструкциям и правилам техники безопасности.