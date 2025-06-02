Массовый выход перезимовавших насекомых совпадает с началом кладки яиц первыми появившимися на поверхности почвы жуками.
Специалисты Россельхозцентра отдела по защите растений предупредили жителей Омской области о массовом выходе взрослых особей колорадского жука с мест зимовки.
– Весной, при прогревании почвы до 14-15 ⁰ С жуки выходят на поверхность и приступают к дополнительному питанию. При отсутствии всходов картофеля могут собираться на кучах картофеля и питаться его проростками или клубнями. В поисках пищи перелетают на значительные расстояния. Часто собираются в больших количествах на самосевах картофеля и на приусадебных участках. Питание может проходить на дикорастущих растениях: паслене, белене, дурмане и прочих пасленовых, – рассказали в ведомстве.
Специалисты отметили, что оптимальные условия для размножения вредителей наступают при температуре воздуха +20...+25 ⁰ С . Период созревания яиц длится от шести до восемнадцати дней, после чего появляются личинки, способные нанести значительный ущерб посевам картофеля.
– Прогнозируется, что максимальный вред будет отмечаться на посадках с необработанным инсектицидным протравителем семенным материалом, – добавили специалисты.
Чтобы минимизировать риск повреждения урожая, в ведомстве порекомендовали регулярно наблюдать за состоянием картофельных полей и проводить обработку инсектицидами сразу же после появления первых признаков заражения, следуя инструкциям и правилам техники безопасности.
Ранее жители омского микрорайона Большие Поля пожаловались на массовое нашествие колорадских жуков. Однако оказалось, что это совсем другой вредитель.