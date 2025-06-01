Сдвиг в графике выплат связан с длинными выходными.

В июне 2025 года пенсионеры получат свои выплаты раньше обычного графика из-за длинных выходных в честь Дня России. Обычно деньги приходят с 12 по 15 июня, но в этом году праздник выпадает на четверг, 12 июня, и россияне будут отдыхать четыре дня подряд — с 12 по 15 июня включительно.

Депутат Государственной Думы Алексей Говырин уточнил, что пенсионные выплаты будут перечислены 10 и 11 июня. Такое решение принял Социальный фонд России, чтобы исключить возможные задержки и позволить пенсионерам своевременно получить положенные им средства.

– В июне 2025 года порядок выплаты пенсий в России будет временно изменен в связи с государственным праздником. День России, который отмечается 12 июня, приходится на нерабочий день, и это влияет на привычный график зачислений пенсионных выплат. Чтобы граждане, чьи выплаты обычно приходятся на период с 12 по 15 число месяца, не столкнулись с задержками, Социальный фонд России (СФР) организует досрочную отправку средств – рассказал депутат «РИА Новости».

Также Говырин сообщил, что пенсии придут всем, кому они положены, вне зависимости от способа получения: на карту или через почту. Однако, на всякий случай, гражданам рекомендуют уточнить конкретные даты получения выплат через свои обслуживающие организации: отделения банков, СФР или почту.