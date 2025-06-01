Ведущий EVGENIYA CUP признался в любви к Омску и омским девушкам.

Телеведущий Дмитрий Губерниев снял эмоциональный ролик, восхитившись красотой омских девушек. В стенах «G-Drive Арены» Губерниев эмоционально восхищается городом и молодыми омичками.

– Омск, Боже мой, как же я люблю Омск! Город молодой, прекрасный, стремительно развивающийся. Есть такой лозунг: «Не пытайтесь покинуть Омск». А как Омск можно покинуть, когда тут самые красивые девчонки? – рассказал ведущий в видео, опубликованном в телеграм-канале «Омск – молодежная столица!»

Комментатор также упомянул, что испытывает радость, смотря на омских красавиц. Затем он посвятил омичкам строки из произведения Александра Пушкина «2 ноября», в которых поэт описывает очарование русских женщин.

Напомним, что Дмитрий Губерниев посетил Омск по случаю проведения шоу EVGENIYA CUP, ведущим которого он и выступил. На мероприятие, прошедшее на «G-Drive Арене», прибыло почти 150 спортсменок из 6 стран. Омскую область представляли гимнастки спортивной школы олимпийского резерва, в том числе члены сборной России Ульяна Янус и Варвара Баранова.

В Омске прошел уже 4-й Международный турнир по художественной гимнастике имени двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой. Он продлился три дня: с 29 по 31 мая.

Ранее Губерниев назвал турнир Канаевой «компенсацией за отстранение российского спорта» из международных соревнований.