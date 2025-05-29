Знаменитый комментатор отметил «космический уровень» стартовавшего в Омске турнира по художественной гимнастике.

Сегодня, 29 мая, на «G-Drive Арене» в Омске стартовал уже 4-й Международный турнир по художественной гимнастике имени двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой. Статусные соревнования, на которые приехали спортсменки из 6 стран, продлятся три дня и завершатся финальным гала-шоу вечером 31 мая.

Ведущий турнира, знаменитый спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о важности турнира EVGENIYA CUP. Он назвал эти соревнования компенсацией для российского спорта в период отстранения наших спортсменов от крупных международных стартов.

– При поддержке любимого региона, властей Евгения затеяла такую мощную работу, этот турнир, который особенно необходим сейчас, в период нашего отстранения, когда мы, к сожалению, не имеем возможности выступать на очень многих международных соревнованиях. А турнир Жени – хорошая компенсация для спортсменов и для зрителей. Я всегда приезжал сюда и буду продолжать помогать этому турниру, потому что, с моей точки зрения, все, что здесь происходит, это абсолютно бесценно, – подчеркнул Губерниев. – Такие события двигают культуру, искусство и спорт вперед.

На церемонии открытия турнира губернатор Виталий Хоценко отметил, что турнир, носящий имя прославленной воспитанницы омской школы гимнастики, стал неотъемлемой частью спортивного календаря региона и одним из его знаковых событий.

– Сегодня Омск вновь встречает лучших гимнасток. Мы гордимся, что наш город стал площадкой для столь масштабного спортивного события. Турнир EVGENIYA CUP – это не только соревнование, но и праздник грации, силы и таланта, – сказал со сцены Хоценко.

В этом году международные соревнования собрали в Омске почти 150 гимнасток, включая ведущих российских спортсменок и членов сборной России, а также представителей Академии художественной гимнастики «Небесная грация» и омских спортивных школ. Омскую область представляют спортсменки спортивной школы олимпийского резерва, в том числе члены сборной России Ульяна Янус и Варвара Баранова.

Завершится турнир в субботу, 31 мая, гала-концертом с участием лучших гимнасток и творческих коллективов региона. Начало в 19.00.