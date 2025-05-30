Оксана Захарова ушла ночью из дома и до сих пор не вернулась.

Поисковый отряд «Доброспас-Омск» сообщил об ориентировке на поиски Оксаны Захаровой, 2009 года рождения. Девушка ушла сегодня около 3 ночи из дома на улице 19-я Рабочая и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения. Была одета в черную футболку, черные джинсы и розовые кроссовки.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Оксаны, просят обратиться по телефонам: 8-999-453-77-10, 8-999-470-10-08 или 102.