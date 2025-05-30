Подсчитано, какова доля автоаварий с участием туристов, и из какого региона они чаще всего попадают в ДТП.

Страховщики подсчитали долю ДТП с туристами в России, информацию об этом публикуют «Известия» со ссылкой на «Страховой дом ВСК.

22% от общего числа происшествий по ОСАГО приходится на долю ДТП с туристами, а на первом месте по их количеству - Москва (6,9%). Наибольшее число автоаварий финсируют в Новосибирской области (6%), Краснодарском крае + Сочи (5,4%), Московской области (4,5%), Санкт-Петербурге (3,8%), Омске (3,8%) и Башкортостане (3,7%).

Названы и регионы, где чувствуют себя туристы на дорогах в безопасности, Не более 0,3% ДТП зафиксированы в Калининграде, 0,9% - в Туле, всего 1% - в Ставропольском крае (г. Минеральные Воды, Пятигорск, Кисловодск, Архыз и другие).