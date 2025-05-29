У омичей вместо горячей воды из крана течет вода с ржавчиной и оставляет разводы на сантехнике.

В редакцию «Омск-информа» позвонили жильцы домов на улице Перелета микрорайона Прибрежного в Омске. Они жалуются, что устали терпеть грязную горячую воду, которая имеет стойкий ржавый оттенок, оставляет разводы на сантехнике и осадок.

– Ни зубы почистить, ни умыться, – говорят жильцы дома на ул. Перелета, 32. Их настораживает к тому же, что вода из крана бежит маслянистая. – Разводы, как от бензина на луже. Три дня в ванной набирается такая вода, я сразу же ее спускаю, а на ванне остается желтый ободок.

Микрорайон Прибрежный на Левобережье начал строиться в 2006 году, дом на ул. Перелета, 32 – 2014 года постройки, на изношенность труб вряд ли будут кивать ресурсники и «управляшка».

– Когда отключали воду планово на две недели летом, такое бывало. Но после включения такая вода текла максимум два дня, – рассказывают жильцы.

По информации компании «Омск РТС», отключение горячей воды в домах на улицах Перелета, Путилова, Лукашевича, Комкова, Дианова, Волгоградская, Ватутина, 2-я Солнечная и другим на Левобережье ожидается лишь с 15 по 21 июля. В свою УК жильцы жаловались, и там в курсе ситуации, но пока разводят руками.

– Нам говорят, что меняли стояки, потому такая вода. Она должна пробежаться и будет вновь прозрачной. Но у нас такая вода уже не первый месяц, мы оплачиваем услуги в полном объеме, хотелось бы получать их качественными, – справедливо негодуют жильцы.

Пожаловаться на некачественную услугу можно через ГИС ЖКХ. При отсутствии действий со стороны управляющей организации, официально обратиться в Роспотребнадзор. Как нашему ресурсу пояснили в ведомстве, нужно прийти с письменной жалобой в офис либо, что удобнее, написать на сайте. Во вкладке «Прием обращения граждан» прописан весь порядок взаимодействия. Однако в ведомстве напомнили, что по Федеральному закону от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», обращение рассматривается в течение 30 дней. В Госжилинспекции принимают только письменные обращения, время их рассмотрения такое же – 30 дней. .