Жилое здание рассчитано на 185 квартир.

В микрорайоне № 3 жилого района Амурский вскоре построят еще одну одиннадцатиэтажку. Жилое здание будет рассчитано на 185 квартир, в том числе: 67 однокомнатных, 89 двухкомнатных и 29 трехкомнатных. Общая площадь квартир составит 10 224 квадратных метра.

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале, разрешение на строительство уже получено. К работам по возведению нового дома вскоре приступит компания СМУ-10 Стройбетон «Северное».

Напомним, что в рамках проекта микрорайона № 3 в Амурском планируется возведение четырех 11-этажных и один 17-этажный домов. Новый микрорайон расчитан на 886 квартир: 500 однокомнатных, 230 двухкомнатных и 156 трехкомнатных.

Также застрощик планирует построить детский сад, рассчитанный на 310 мест.

Ранее сообщалось, что дома в этом микрорайоне выделятся светодиодной внешней подсветкой.