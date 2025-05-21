Современная новостройка с подсветкой и благоустроенным двором рассчитана на более чем 160 семей.

В микрорайоне № 3 жилого района «Амурский» в ближайшее время начнется строительство нового 11-этажного жилого дома. Разрешение на застройку уже получено. Реализацией проекта займется компания ООО «СМУ-10 Стройбетон "Северное"». Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Общая площадь жилого фонда новостройки составит более 8 тысяч квадратных метров. В доме будет 165 квартир: 96 однокомнатных, 39 двухкомнатных и 30 трехкомнатных. Все жилые помещения оснастят лоджиями и местами для установки наружных блоков кондиционеров.

Планировка квартир включает стандартный набор помещений: кухни, жилые комнаты, спальни, санузлы и прихожие. Пространство спроектировано с учетом потребностей различных категорий граждан, чтобы обеспечить комфортное проживание.

Отдельное внимание уделено внешнему облику здания и благоустройству территории. Фасад дома украсят светодиодные ленты, которые разместят вдоль парапетов, козырьков и проходов. Во дворе установят торшерные светильники, которые не только обеспечат качественное освещение, но и подчеркнут архитектурные элементы, создавая уютную и безопасную атмосферу.